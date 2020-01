Mit Verhaltensregeln, neuer Frauenpolitik und Erklärvideos will die FPÖ Ibiza & Co. hinter sich lassen. Doch das allein wird zu wenig sein.

Parteichef Hofer mit Oberösterreichs FPÖ-Chef Haimbuchner © APA/ERWIN SCHERIAU

Alles neu bei den Blauen. Bei der Reformklausur in Leoben gab es grünes Licht für die neuen Inhalte und Transparenz-Richtlinien, die die beiden Reformgruppen für die Partei ausgearbeitet hatten. Darunter finden sich durchaus überraschende Punkte. So will man künftig vermehrt auf ein neues Familienbild setzen und Frauen durch einen Ausbau bei Kinderbetreuungsplätzen mehr Wahlfreiheit zwischen Familie und Beruf ermöglichen. Zudem wird in der Kommunikation mit den Wählerinnen und Wählern künftig auf Erklärvideos statt auf Geschriebenes gesetzt. Neue Verhaltens- und Transparenzregeln sollen zudem mittels Schulungen bis in die Vorfeldorganisationen getragen werden.