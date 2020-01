Wegen der beispiellosen Hasswelle in den sozialen Foren wird die neue Justizministerin von Leibwächtern begleitet. Drei Cobra-Beamte bewachen die gebürtige Bosnierin rund um die Uhr. Kanzler Kurz verurteilt Hass im Netz als "widerliches Phänomen" und sichert Zadic "volle Unterstützung" zu.

Justizministerin Alma Zadic steht jetzt unter Polizeischutz © (c) APA/HANS KLAUS TECHT (HANS KLAUS TECHT)

Seit der Angelobung steht die neue grüne Justizministerin unter Polizeischutz. Zum Ministerrat erschien Alma Zadic in Begleitung von Personenschützern. Offiziell ist im Innenministerium oder in der Umgebung der neuen Ministerin dazu nichts zu erfahren, offenbar schätzen die Sicherheitsbehörden die Gefährdungslage so ein, dass die 35-jährige Grüne rund um die Uhr von drei Cobra-Beamten bewacht werden muss.