Die Welt am Rande eines Kriegs Teherans wahre Botschaft

Die Welt am Rande eines Kriegs

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Irans Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei bezeichnet die USA als Feind © APA/AFP/IRANIAN SUPREME LEADER'S

Die irakischen und amerikanischen Soldaten auf der Luftwaffenbasis Al-Asad wussten seit Tagen, was auf sie zukommt. Im Dezember 2018 hatte US-Präsident Donald Trump den Stützpunkt im Westen des Irak besucht, am 3.Jänner war von hier aus die Drohne aufgestiegen, deren Raketen dann den iranischen Top-Kommandeur Qassem Soleimani und den irakischen Milizenchef Abu Mahdi al-Muhandis töteten. In der Nacht auf Mittwoch dann brach die Hölle los.