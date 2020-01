Facebook

Wer beim Bundespräsidenten ohne Krawatte erscheint, der gilt in Österreich schon als verwegener Typ. Dem neuen Vizekanzler ergeht es zu diesem offiziellen Anlass in der Hofburg, belagert von Fernsehkameras, Medien- und Politikpersonal, einmal so wie Politikerinnen, deren Garderobe man gerne bespricht.