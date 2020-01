Facebook

© APA (AFP)

Der Iran wird seine Urananreicherung entsprechend seinen Bedürfnissen ohne Einschränkungen betreiben. Das teilte das staatliche iranische Fernsehen Sonntagabend mit. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Abbas Mousavi, hatte zuvor für Sonntagabend eine wichtige Sitzung angekündigt, bei der über das weitere Schicksal des Wiener Atomabkommens beraten werden sollte.

Das Treffen sei im Lichte der "Ermordung von Generalleutnanant Qassem Soleimani...durch US-Terroristen" einberufen worden, teilte Mousvi bei einer Pressekonferenz mit. Es seien bereits Entscheidungen über die Umsetzung der fünften Stufe zur Reduzierung der im Atomabkommen festgelegten Verpflichtungen des Iran getroffen worden, betonte der Sprecher.

Zuvor hatten die USA und Iran einander wechselseitig mit Drohungen belegt. Die USA hätten 52 iranische Ziele ins Visier genommen, die das US-Militär angreifen werde, falls der Iran Amerikaner oder amerikanische Einrichtungen attackieren sollte, twittert US-Präsident Trump. Einige dieser Ziele seien sehr bedeutend und wichtig für den Iran und die iranische Kultur. Und diese Ziele, und der Iran selbst würden "sehr schnell und sehr hart" getroffen. "Die USA wollen keine weiteren Drohungen." In dem Beitrag verteidigte Trump erneut die gezielte Tötung Soleimanis durch eine US-Drohne am Freitag im Irak.

Der Iran hat die Drohung Trumps mit US-Angriffen auf 52 iranische Ziele zurückgewiesen. Er bezweifle, dass die USA "den Mut haben", ihre Drohungen wahr zu machen, erklärte der Oberbefehlshaber der iranischen Armee, General Abdolrahim Mousavi (Mussawi), am Sonntag der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA zufolge.

Mit solchen Äußerungen wollten die USA nur die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit von ihren "abscheulichen und unentschuldbaren Taten" ablenken. Irans Außenminister Mohammed Javad Zarif warnte die USA am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter, jede Entscheidung, die Kulturstätten des Landes ins Visier zu nehmen, sei ein "Kriegsverbrechen".

Das irakische Parlament hat am Sonntag eine Resolution beschlossen, die den Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Land fordert. Der Einsatz der von den USA geführten Anti-IS-Koalition müsse beendet werden. Die Regierung in Bagdad solle ihre Bitte um Beistand zurückziehen, heißt es in der Resolution.

Zehntausende Iraner haben am Sonntag im Iran an Trauerzügen für den bei einem US-Raketenangriff getöteten General Qassem Soleimani teilgenommen. Die Leiche Soleimanis wurde zunächst aus dem benachbarten Irak nach Ahwas im Südwestiran transportiert. Die zweite Trauerzeremonie fand dann in der Heiligen Stadt Mashad im Nordostiran statt.

Der schier nicht enden wollende Zug von Trauernden führte dort zum Mausoleum des achten schiitischen Imams Reza. Auf fast allen iranischen Fernsehkanälen wurden die Zeremonien live übertragen.

Die US-geführte internationale Koalition zum Kampf gegen die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) setzt ihren Einsatz im Irak vorerst aus. Dies betreffe sowohl die Ausbildung irakischer Sicherheitskräfte als auch den direkten Kampf gegen den IS, teilte die Koalition am Sonntag mit. Als Grund nennt sie in einer Erklärung die anhaltenden Raketenangriffe auf Stützpunkte ihrer Truppen. Erste Priorität habe der Schutz der Soldaten der Koalition, die dem Kampf gegen den IS verpflichtet seien.

In US-Städten wie Washington und New York gingen nach dem US-Schlag gegen den Angehörigen der iranischen Armee- und Staatsführung Demonstranten auf die Straßen. Die Aktivisten verurteilten den von Trump angeordneten Luftangriff, bei dem der Kommandant der Al-Quds-Brigaden, Soleimani, ums Leben kam. Auch kritisierten sie Trumps Entscheidung, rund 3.000 weitere Soldaten in den Nahen Osten zu entsenden.

Iran schwört Rache

Der Iran hatte nach der Tötung Soleimanis Rache geschworen. Der Iran könnte US-Ziele im Irak oder anderen Ländern des Nahen Ostens angreifen. Sollte es dazu kommen, droht eine unberechenbare Spirale der Gewalt - wie Trumps jüngste Drohung zeigt.

Trump begründete die Zahl der 52 ausgewählten Zielorte mit einem Verweis auf "52 amerikanische Geiseln". Damit bezog er sich offenkundig auf ein geschichtliches Ereignis vor vier Jahrzehnten rund um die Islamische Revolution im Iran: Iranische Studenten hatten die US-Botschaft in Teheran am 4. November 1979 besetzt, um gegen die Aufnahme des gestürzten Schahs Reza Pahlevi (Pahlavi) in den USA zu demonstrieren. Sie nahmen 52 US-Botschaftsangehörige als Geiseln und forderten die Auslieferung des Schahs. Washington verhängte Sanktionen, die Geiselnahme endete nach 444 Tagen. Wegen der Botschaftsbesetzung brachen die USA damals die diplomatischen Beziehungen zum Iran ab. Die Botschaftsbesetzung wird von den Hardlinern im Iran immer noch als revolutionäre Heldentat und Sieg über den US-Imperialismus gefeiert.

Als Zeichen einer möglichen ersten Vergeltung für die Tötung Soleimanis schlugen nach Angaben aus Sicherheitskreisen am Samstagabend Geschoße nahe der US-Botschaft in Bagdad sowie einem irakischen Stützpunkt ein, auf dem US-Soldaten stationiert sind. Zuvor hatten bei einem Trauerzug für Soleimani und weitere durch den US-Drohnenangriff vom Freitag Getötete Zehntausende Iraker "Rache" und den "Tod Amerikas" gefordert.

Die von den USA angeführte Koalition gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) bestätigte, dass am Samstag in der Nähe von zwei Stützpunkten im Irak Raketen eingeschlagen sind. Dabei handle es sich um einen Stützpunkt in Bagdad und einen Stützpunkt in Balad, etwa 80 Kilometer nördlich der irakischen Hauptstadt, teilt ein Sprecher mit. Soldaten seien dabei nicht verletzt worden. Möglicherweise seien aber irakische Zivilisten zu Schaden gekommen. Insgesamt habe es 13 solcher Angriffe in den vergangenen zwei Monaten gegeben.

In der südwestiranischen Stadt Ahvaz haben am Sonntag die Trauerfeiern für den getöteten General Qassem Soleimani begonnen. In einer Live-Übertragung im iranischen Staatsfernsehen waren tausende in schwarz gekleidete Trauernde zu sehen. Der Leichnam Soleimanis soll im Laufe des Tages in Ahvaz eintreffen. Vor der Beisetzung Soleimanis am Dienstag in seiner Geburtsstadt Kerman finden in mehreren iranischen Städten Trauerzeremonien statt, darunter auch in der Hauptstadt Teheran.

Iran-Konflikt: Neue US-Truppen in Golfregion Bis zu 3.500 US-Soldaten sollen in Kuwait stationiert werden. Das Pentagon nannte zunächst keine genaue Zahl. (c) APA/AFP/US Department of Defense/HUBERT DELANEY III (HUBERT DELANEY III) (c) APA/AFP/US Department of Defense/HUBERT DELANEY III (HUBERT DELANEY III) (c) APA/AFP/US Department of Defense/HUBERT DELANEY III (HUBERT DELANEY III) (c) APA/AFP/US Department of Defense/JUSTIN STAFFORD (JUSTIN STAFFORD) (c) APA/AFP/US Department of Defense/ALEXANDER BURNETT (ALEXANDER BURNETT) (c) APA/AFP/US Department of Defense/JUSTIN STAFFORD (JUSTIN STAFFORD) (c) APA/AFP/US Department of Defense/JUSTIN STAFFORD (JUSTIN STAFFORD) (c) APA/AFP/US Department of Defense/ALEXANDER BURNETT (ALEXANDER BURNETT) (c) APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS) (c) APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS) (c) APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS) 1/11

US-Außenminister Mike Pompeo kritisierte unterdessen Reaktionen in Europa auf die Tötung Soleimanis. Die Briten, Franzosen und Deutschen müssten verstehen, dass der US-Angriff "auch Leben in Europa gerettet hat". Nach der Tötung Soleimanis hatten mehrere westliche Staats- und Regierungschefs vor einer Eskalation gewarnt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell forderte in einem Telefonat mit Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif am Samstag eine "Deeskalation". Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnte im Gespräch mit dem irakischen Staatschef Barham Salih vor einer Verschärfung der Spannungen.

Unterdessen liefen Bemühungen an, eine weitere Zuspitzung der Lage abzuwenden. Der deutsche Außenminister Heiko Maas kündigte direkte Gespräche auch mit dem Iran an. "Wir werden in den kommenden Tagen alle Hebel in Bewegung setzen, um einer weiteren Eskalation der Lage entgegenzuarbeiten (...)", sagte er der Zeitung "Bild am Sonntag". Der britische Außenminister Dominic Raab will Anfang der Woche Maas und auch seinen französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian treffen, um über die verschärften Spannungen im Konflikt zwischen den USA und dem Iran beraten. Am Donnerstag wird Raab dann Pompeo in Washington treffen.

Der ÖVP-Obmann und künftige Bundeskanzler Sebastian Kurz brachte einen Gipfel in Wien ins Gespräch. Kurz sagte der deutschen Zeitung "Bild am Sonntag" (Online) sagte er: "Wien steht selbstverständlich als Standort für mögliche Verhandlungen zur Verfügung, wenn der Iran und die USA wieder Gespräche führen wollen." Kurz äußerte Verständnis für die Tötung Soleimanis.