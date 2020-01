Facebook

Dummkopf, politischer Zombie, faul, korrupt, unfähig – das sind nur einige der „Nettigkeiten“, mit denen einander die beiden Kandidaten für die Stichwahl um das Präsidentenamt bei den drei TV-Duellen bedachten. Sie dauerten insgesamt fast sieben Stunden, wobei der Schlagabtausch zwischen dem ehemaligen sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Zoran Milanovic und der amtierenden Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic immer mehr zur Schlammschlacht wurde, je näher der Wahltag rückte. Letzte Umfragen deuten bei der Stichwahl auf ein sehr knappes Rennen hin; Milanovic liegt bei 45, Grabar-Kitarovic bei 42 Prozent, 13 Prozent sind noch unentschlossen.



Klar wurden die Gegensätze in der Außenpolitik: Die Präsidentin bezeichnete die USA als den wichtigsten Partner Kroatiens, eine merkwürdig anmutende Aussage zu einem Zeitpunkt, an dem das jüngste EU-Mitglied gerade für sechs Monate die EU-Präsidentschaft übernommen hat. Milanovic sieht in den Staaten der EU die wichtigsten Partner für Kroatien; er hob auch die wirtschaftliche Bedeutung des Westbalkans für Kroatien hervor, während Grabar-Kitarovic sich von der Region deutlich abgrenzte, der Kroatien 70 Jahre als gemeinsamer Staat angehört hat. Beide vermieden aber klare Aussagen zu politisch heiklen Fragen wie der Pensionsreform; in Kroatien kommt auf einen Beschäftigten bereits ein Pensionist.



Grabar-Kitarovic warf Milanovic vor, der schlechteste Regierungschef in Kroatien gewesen zu sein; der Sozialdemokrat beschuldigte die Amtsinhaberin der Korruption – unter Hinweis auf ihren politischen Ziehvater Ivo Sanader: Der Ex-Premier wurde jüngst wegen Korruption wieder zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

Klar ist, dass Milanovic in Kroatien vorn liegen muss, um zu siegen. Die Auslandskroaten stimmen mit überwältigender Mehrheit für nationalistische und konservative Bewerber. 41.000 wählten vor zwei Wochen. Stimmen die Umfragen, könnte erst nach Auszählung fast aller Stimmen feststehen, wer heute tatsächlich gewonnen hat.