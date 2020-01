Facebook

Offenbar voran: Zoran Milanovic © APA/AFP/DENIS LOVROVIC

53,22 Prozent für den Sozialdemokraten Zoran Milanovic und 46,68 Prozent für die konservative Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic so lautet das Ergebnis der Nachwahlbefragung in Kroatien. Milanovic führt somit mit mehr als 6 Prozentpunkten Vorsprung. Die Nachwahlbefragung war in Kroatien bisher sehr präzise, die Fehlerquote lang beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen unter einem Prozent. Befragt wurden 12000 Wähler in 150 Stimmlokalen.