Fleischmann © APA/ROLAND SCHLAGER

Die Medienagenden bleiben unter Türkis-Grün im Bundeskanzleramt, allerdings wandern sie in der Hierarchie eine Stufe nach oben. Künftig will sich ÖVP-Chef Sebastian Kurz selbst um die Medienthemen kümmern, berichtet die APA. Bisher waren diese bei Kanzleramtsminister Gernot Blümel, der ins Finanzministerium wechselt, angesiedelt. Blümels Platz am Ballhausplatz nimmt künftig Karoline Edtstadler ein.