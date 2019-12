Unter Türkis-Blau saßen sieben Steirer und Kärntner in der Regierung, diesmal sind es deutlich weniger. Mit Kogler und Gewessler kommen zwei Oststeirer zum Zug, Köstinger ist Kärntnerin. Kurz will noch einen Steirer nominieren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sebastian Kurz © APA/Hans Punz

Noch liegt nicht das gesamte Personaltableau vor, auch ist die eine oder andere Personalie mit einem Fragezeichen versehen. Was auffällt: 2017 hatte sich ÖVP-Chef Sebastian Kurz nahezu ausschließlich Quereinsteiger bedient, die weder in einem Bund noch in einem Land tief verankert waren (Löger, Schramböck, Edtstadler, Faßmann, Bogner-Strauß, Moser) – Wöginger (ÖAAB) und Köstinger (Bauernbund) ausgenommen.