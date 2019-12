Politische Zeitenwende: Werner Kogler legt der grünen Basis am 4. Jänner Koalitionsvertrag zur Abstimmung vor. Zustimmung gilt als sicher. Grüne erhalten vier Schlüsselressorts.

Kurz und Kogler © APA/GEORG HOCHMUTH

Die Würfel sind gefallen. Nach stundenlangen Verhandlungen mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz tagsüber im Winterpalais in der Wiener Innenstadt ist Grünen-Chef Werner Kogler in den Samstag-Abendstunden zur Entscheidung gelangt, dass die Basis für eine türkis-grüne Koalition unter Kanzler Kurz nun endgültig vorhanden ist. Noch in den Nachtstunden lud Kogler nach Informationen der Kleinen Zeitung den grünen Bundeskongress für den 4. Jänner zu einer Sondersitzung ein, bei der Versammlung müssen die 276 Delegierten über den türkis-grünen Koalitionspakt sowie über die grüne Ministerliste abstimmen.