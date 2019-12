Libyen: Erdogan zieht in den nächsten Krieg

Der türkische Staatschef will Truppen nach Libyen entsenden. Damit durchkreuzt Erdogan nicht nur die Bemühungen der Europäer um einen Waffenstillstand. Der Vorstoß könnte auch eine neue Flüchtlingswelle auslösen.

Erdogan will Truppen nach Libyen entsenden © APA/AFP/TURKISH PRESIDENTIAL PRE

Nach der Invasion in Nordsyrien plant die Türkei jetzt den nächsten Waffengang. Präsident Recep Tayyip Erdogan will sich Anfang Jänner vom Parlament ermächtigen lassen, Truppen ins Bürgerkriegsland Libyen zu entsenden. Erdogan beruft sich auf eine „Einladung“ des libyschen Ministerpräsidenten Fajis al-Sarradsch in Tripolis. Die Hauptstadt wird seit Monaten von Sarradschs mächtigem Gegenspieler belagert, dem General Khalifa Haftar.