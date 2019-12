Kommentar Das Impeachment wird zum Bumerang für die Demokraten

Facebook

© APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Das Amtsenthebungsverfahren ist also wirklich eingeleitet. Der US-Präsident ist angeklagt, sein Amt missbraucht und die Arbeit des Kongresses behindert zu haben. Die Demokraten blieben auf Parteilinie und stimmten mehrheitlich für ein Impeachment-Verfahren. Die Republikaner blieben auf Parteilinie und stimmten einstimmig gegen ein solches. So weit, so vorhersehbar. Einfache, überschaubare Verhältnisse.