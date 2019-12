Klimakonferenz in Madrid Nach Minimalkompromiss: „Das ist völlig inakzeptabel“

Die Klimakonferenz in Madrid wird als Flop in Erinnerung bleiben. Die USA, Australien und Brasilien bremsten den Kampf gegen die Erderwärmung aus.

Klimakonferenz in Madrid

Nicht nur der Planet ist erschöpft, die Konferenzteilnehmer waren es am Ende auch © AP

Zwei Wochen Feilschen, Taktieren und Manipulieren: Auf der Weltklimakonferenz rangen sich die mehr als 190 Länder in Madrid am Sonntag nur zu einem dürftigen Minimalkompromiss durch.

In der Abschlusserklärung werden die Länder zu verstärkten Anstrengungen im Kampf gegen die Erderwärmung 2020 aufgerufen – wichtige Entscheidungen wie die Hilfe für arme Länder und die Ausgestaltung des weltweiten Emissionshandels wurden auf die lange Bank geschoben.