Im Mai Burgenlands Landeshauptmann Doskozil heiratet

© APA/HERBERT NEUBAUER

Hans Peter Doskozil wird am 30. Mai 2020 seine Lebensgefährtin Julia Jurtschak heiraten, gab der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann in einem Interview mit der "Kronen Zeitung" am Sonntag bekannt. Pressesprecher Herbert Oschep bestätigte die geplante Hochzeit auf Anfrage. Der 49-jährige Doskozil ist seit 2017 mit der 36-jährigen Eventmanagerin aus Köln liiert.

Hans Peter Doskozil ist geschieden und hat zwei Kinder aus erster Ehe. Daher werde nur standesamtlich und nicht kirchlich geheiratet, so der Landeshauptmann in dem Interview. Die Hochzeit solle "in möglichst kleinem Rahmen" und "auf jeden Fall im Burgenland" stattfinden, so Doskozil.