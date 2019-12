Die Sardinenbewegung in Italien ist jung und erfolgreich: Tausende versammelten sich nun in Rom aus Protest gegen Hetze und Gewalt.

"Fischrevolution" in Italien

Sardinen demonstrierten in Rom © APA/AFP/ANDREAS SOLARO

Zehntausende Menschen gingen am Samstag in Rom auf die Straße und protestierten gegen Rechtspopulismus. Die Demonstration in Italiens Hauptstadt ist der bisherige Höhepunkt der Sardinen-Bewegung, die erst vor wenigen Wochen im Internet entstand und sich nun wie ein großer Schwarm über das ganze Land verbreitet. Sie versteht sich nicht als politischer Akteur.