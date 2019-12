Facebook

Grasser mit seinen Verteidigern Ainedter und Wess © APA/HANS PUNZ / APA- POOL

Der Weg ins Innere des Wiener Straflandesgerichtes beginnt mit der Sicherheitsschleuse. Hier öffnen Angeklagte, Verteidiger und Prozessbeobachter ihre Taschen und lassen die Außenwelt hinter sich, um in den Mikrokosmos namens Buwog-Prozess einzutauchen. Man kennt sich, nickt sich beim Marschieren durch die langen Gänge zu, in den Pausen wird am Raucherhof über Wetter und Urlaubspläne geplaudert. 130 Prozesstage schweißen zusammen – auf eine seltsame Art.