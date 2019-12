Peinlich Ursula Stenzel verwechselt Gigabyte mit Gigatonnen

Facebook

Ursula Stenzel © APA/KERSCHI.AT/HANNES DRAXLER

Hohn und Spott im Netz erntet Wiens FPÖ-Stadträtin Ursula Stenzel. In einem Interview mit oe24 rechnet sie mit der Klimapolitik ab. Damit passiert ihr allerdings eine peinliche Verwechselung. Den CO-2-Ausstoß misst sie wiederholt in Gigabyte. Stenzel zitiert darin den deutschen Wissenschaftler Hans von Storch. "Von diesen 38 Gigabyte alleine stößt die Bundesrepublik Deutschland - jetzt nehmen wir Österreich dazu – ein bis zwei Gigabyte aus. Bleiben immer noch 36 übrig. Wenn sie die gesamte EU dazu nehmen, acht Gigabyte weniger. Bleiben immer noch 30 Gigabyte pro Jahr, die in den Kosmos verstrahlen.“ Der CO-2 wird allerdings in Gigatonnen gemessen.