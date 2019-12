Facebook

Die Hercules ist am Flughafen Sarajewo gestrandet © Wilfried Rombold

Jetzt bekam Österreichs Verteidigungsminister die Probleme beim Bundesheer am eigenen Leib zu spüren. Die Transportmaschine C-130 "Hercules" sollte am Freitag die Delegation von Minister Thomas Starlinger nach einem Truppenbesuch von Sarajewo zurück nach Wien fliegen. Die Maschine blieb jedoch mit einem technischen Defekt liegen.

Der Minister musste mit seiner Delegation, darunter Generalstabschef Robert Brieger, wieder aus der Hercules klettern. Die Techniker brachten den Flieger vorerst nicht wieder flott. Da die Maschine bis zu diesem Zeitpunkt die einzige flugfähige "Hercules" beim Bundesheer war (die anderen beiden sind wegen der Propeller-Probleme seit längerem außer Dienst), kann das Heer keinen fliegenden Ersatz stellen. Jetzt bringen Heeresbusse die Delegation auf dem Landweg zurück. Rund sieben Stunden Fahrt warten auf Starlinger und seine Begleiter.

Beim Einsteigen war die Delegation noch zuversichtlich, bald in Wien zu landen Foto © Wilfried Rombold

Die Hercules konnte schließlich doch starten, für den Minister und seine Delegation kam dies aber zu spät. Sie waren da schon mit dem Bus unterwegs.

Die C-130 ist um 13.33 Uhr aus Sarajewo gestartet; die Triebwerksprobleme konnten behoben werden. Der Verteidigungsminister war mit der Delegation zu diesem Zeitpunkt allerdings schon im Auto am Weg nach Österreich. — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) 6. Dezember 2019

Es war übrigens nicht das erste Problem mit der Hercules mit der Kennung 8T-CB. Sie musste bereits wegen eines Defekts an der Hydraulik vor wenigen Tagen auf dem Rückweg vom Libanon in Zypern zwischenlanden, um repariert zu werden. Minister Starlinger zur Kleinen Zeitung, die ihn beim Truppenbesuch am Westbalkan begleitete: "Diese Situation ist sinnbildlich für die Lage des Bundesheeres. Man sieht, wir stehen an der Kante."