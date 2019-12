In der wohl berühmtesten Villa Spaniens lassen Josef Cap, Andreas Mölzer, Helmut Brandstätter, Maria Rauch-Kallat und Rolf Holub beim ATV-Jahresrückblick die vergangenen zwölf Monate Revue passieren.

Die verhängnisvolle Villa auf Ibiza

Mit einer spektakulären Location wartet der Privatsender ATV für seinen Jahresrückblick auf. Kommende Woche werden die beiden Moderatoren Meinrad Knapp und Jenny Laimer die 100-minütige Sendung in der berühmtesten Villa Spaniens, in der Finca auf Ibiza, aufnehmen. Für die Sendung werden nach Informationen der Kleinen Zeitung prominente Gäste eingeflogen, darunter Ex-SPÖ-Klubobmann Josef Cap, der freiheitliche Chefideologe Andreas Mölzer, der Neos-Abgeordnete und Ex-Kurier-Chefredakteur Helmut Brandstätter, die ehemalige ÖVP-Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat und der ehemalige Chef der Kärntner Grünen Rolf Holub. Fünf Kameraleute sind beim dreitägigen Dreh im Einsatz, der Übertragungswagen kommt – per Schiff – aus Mallorca.

Meinrad Knapp kommentiert den Ausflug nach Ibiza nicht ohne Anspielung auf den denkwürdigen Abend, der Ex-FPÖ-Chef Heinz Christian Strache in Gegenwart einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte uu Fall gebracht hat: "Scharf sind auf jeden Fall die Bilder, die wir aus der österreichweit bekannten Ibiza-Villa senden, nüchtern die Analysen und Einschätzungen unserer Politik-Promis.“ Jenny Laimer ergänzt: "Um ehrlich zu sein, bin ich ja selbst schon sehr gespannt, die Ibiza-Villa einmal von innen zu sehen und freue mich darauf, unsere Gäste durch die Finca begleiten zu dürfen."

ATV-Chef Georg Grabner begründet die Wahl der Location: "Mit dem politischen Jahresrückblick wollen wir zurück an den Ort, an dem die tektonische Plattenverschiebung der heimischen Polit-Landschaft ihren Ursprung hat. Wir wollen zurück in die Ibiza-Villa und dort mit unseren Gästen auf der wohl berühmtesten Couch der österreichischen Geschichte das turbulente Polit-Jahr 2019 Revue passieren lassen.“