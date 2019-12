Herzl-Dozentur Ibiza-Aufdecker starten heute ihre Vorlesungsreihe in Wien

Jene beiden Journalisten, denen das folgenreiche Ibiza-Video zugespielt wurde, starten heute im Rahmen der Herzl-Dozentur ihre Vorlesungsreihe zum Thema Enthüllungsjournalismus an der Wiener Uni.

© Stephanie Füssenich

Jene beiden Journalisten der "Süddeutschen Zeitung", denen das folgenreiche Ibiza-Video im Frühjahr zugespielt wurde und die mit ihrer Enthüllungen die Republik ins Wanken gebracht haben, haben heute vormittags in Wien ihren großen Auftritt. Um 11.30 starten Bastian Obermayer und Frederik Obermaier im Audimax der Universität in Wien ihre dreiteilige Vorlesungsreihe zum Thema "Enthüllungsjournalismus - was steckt dahinter?" Die Veranstaltung findet im Rahmen der Theodor Herzl-Dozentur für Poetik des Journalismus 2019 statt. Die weiteren Termine sind der 9. und der 16. Dezember.