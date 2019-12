Facebook

Nun liegt der Ball bei Kurz und Kogler © APA/HELMUT FOHRINGER

Besser hätte die letzten Tage und Wochen für Sebastian Kurz und Werner Kogler nicht laufen können. Während Sozialdemokraten und Freiheitliche als Folge des Wahldesasters am 29. September in einen teuflischen Abwärtsstrudel geraten sind – mit der steirischen Wahl als verstärkendem Turbo-Effekt –, basteln Volkspartei und Grüne still und heimlich an einem Koalitionsabkommen. Die teils haarsträubenden Entwicklungen in der SPÖ und atemberaubenden Enthüllungen in der FPÖ binden die Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit, ein Ende ist nicht in Sicht, beide Parteien kommen wohl nicht so schnell zur Ruhe. Rund 120 Verhandler haben in den beiden letzten Wochen in 33 Arbeitsgruppen abseits der medialen Wahrnehmung im ehemaligen Winterpalais in der Wiener Innenstadt sowie in den Räumlichkeiten des Parlaments an einem Koalitionsvertrag gefeilt.