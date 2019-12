Michael Ludwig im Interview"Ich halte nichts von einer Neugründung der SPÖ"

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hält im Interview mit der Kleinen Zeitung an Pamela Rendi Wagner - derzeit - fest. Der Wiener SPÖ-Chef glaubt nicht, dass Strache bei der Wien-Wahl antritt.

Michael Ludwig und Pamela Rendi Wagner © APA/ROBERT JAEGER

Was ist los in der Bundes-SPÖ? Am Donnerstag gab es das Gerücht, Rendi-Wagner stehe vor dem Aus. Die Niederösterreicher waren erbost über die Art und Weise, wie diese Kündigungswelle abgewickelt wurde?