Charles Michel © AP

Rund 15 Gehminuten sind es von seinem derzeitigen Amtssitz zu seinem neuen Büro im Brüsseler EU-Viertel. Der scheidende EU-Ratspräsident Donald Tusk übergibt heute bei einer Zeremonie im EU-Rat die Geschäfte an seinen Nachfolger Charles Michel. Sein neues Amt tritt der ehemalige belgische Regierungschef wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag an.