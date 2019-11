Facebook

Es entbehrt nicht einer Ironie, dass Rendi-Wagner, die der Partei das größte Wahldebakel im Bund seit 1945 beschert hat, die SPÖ sanieren will. Zugegeben: Das Vorhaben beschränkt sich vorerst auf die finanzielle Sanierung der Löwelstraße. Dahinter wittert Rendi-Wagner – trotz aller Tragik, die Kündigungen auslösen – eine Chance. Wohl niemand will mit ihr Platz tauschen. Dass die Nachricht über die Notlage am Tag vor dem Auftritt von Gerhard Zeiler, der trotz aller Dementis mit einem Umstieg in die Politik liebäugelt, durchgesickert ist, ist kein Zufall.