Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache © AP

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker schließt einen Parteiausschluss des früheren Parteichefs Heinz-Christian Strache nicht mehr aus. Zwar sei dies derzeit kein vordringliches Anliegen, Strache sei ohnehin suspendiert. „Man muss einmal schauen, was am Tisch liegt, was die Staatsanwaltschaft noch zutage fördert“, so Hafenecker zur Kleinen Zeitung. „Dann werden wir sehen, welche Optionen es gibt.“ Auf die Frage, ob diese auch den Ausschluss aus der Partei beinhaltet, meint Hafenecker: „Ja, die Option bleibt.“

