Werner Kogler © APA/ERWIN SCHERIAU

Grünen-Chef Werner Kogler hat am Freitag bei einer Pressekonferenz in Graz noch einmal betont, dass die Causa Casinos die Koalitionsverhandlungen seiner Ansicht nach "nicht schwieriger" mache. In den Fachgruppen sei der Verlauf der Verhandlungen gut. Mit Sebastian Kurz (ÖVP) behalte er ein wöchentliches Vieraugengespräch bei: "Das gehört sich so."