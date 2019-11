Facebook

Aus dem Ibiza Video © APA/HARALD SCHNEIDER

Die Ereignisse in der Ibiza-Affäre haben sich in dieser Woche regelrecht überschlagen: Hausdurchsuchungen und Festnahmen in Salzburg und Wien am Dienstag, Inhaftierung von drei Verdächtigen und weitere Vernehmungen durch die Polizei am Mittwoch. Jetzt wurde die Untersuchungshaft über das Trio verhängt - aufgrund von Flucht- und Verschleierungsgefahr. Laufend tauchen neue Details aus hochoffiziellen Justiz-Akten in unterschiedlichen Medien auf.