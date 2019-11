Türkis-grünes Projekt weckt das Interesse der EU-Volkspartei, die auf ihrem heute startenden Parteitag in Zagreb auch den Klimaschutz entdeckt. EVP arbeitet "Vision für einen nachhaltigen Planeten" aus, Von der Leyen bastelt an einem "Green Deal".

Kurz und Merkel 2018 in Berlin © APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Am Rande des heutigen EVP-Gipfels in Zagreb, bei dem Noch-Ratspräsident Donald Tusk als Nachfolger von Joseph Daul zum neuen Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei gewählt werden soll, trifft ÖVP-Chef Sebastian Kurz mit einer Reihe von Parteifreunden, darunter Angela Merkel, Ursula Von der Leyen, Brexit-Chefverhandler Michael Barnier oder den neuen griechischen Premier Kyriakos Mitsotakis zusammen. Dabei werden sich die Gesprächspartner wohl auch über den Fortgang der türkis-grünen Koalitionsverhandlungen erkundigen, wäre doch im Zeitalter der Klimakrise ein möglicher Schulterschluss in Österreich zwischen diesen beiden sehr heterogenen Parteien der erste größere politische Koalitionsversuch, bei dem die Ökonomie und die Ökologie miteinander verzahnt werden.