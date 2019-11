Wurde Strache erpresst? Ibiza-Drahtzieher bleiben vorerst hinter Gitter

Im Umfeld des Ibiza-Drahtziehers Julian H. haben heute in Wien und Salzburg mehrere Razzien stattgefunden. Laut Kurier konzentrieren sich die Ermittlungen auf sechs Personen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erneut Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre © APA/HARALD SCHNEIDER

Neue dramatische Entwicklungen in der Ibiza Causa: Die Staatsanwaltschaft hat bestätigt, dass im Umfeld des Drahtziehers des Ibiza-Videos am Dienstag mehrere Hausdurchsuchungen und Festnahmen erfolgt sind. Dem Vernehmen nach sind mindestens sechs Personen von den Ermittlungen betroffen, sie befinden sich in Verwahrungshaft.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht einer der Hersteller des Videos sowie dessen Netzwerk. Der 38-jährige Julian H. ist Detektiv und arbeitet im Sicherheitsbereich. H., dessen Identität wenige Tage nach dem Auftauchen des Ibiza-Videos bereits enthüllt worden ist, soll gemeinsam mit dem Wiener Anwalt Ramin M. das Video eingefädelt haben. H. war an dem denkwürdigen Abend auf der Balearen-Insel zugegen, er diente als Begleiter der vermeintlichen Oligarchen-Nichte. Julian H. pendelt zwischen Wien und München, wo er eine Detektei besitzt.

Falsche lettische Reisepasskopie

Laut "Kurier" werden sechs Personen beschuldigt, ihnen werden der Missbrauch von Abhörgeräten, Urkundenfälschungen und in Betrügereien vorgeworfen. Unter den Verdächtigen ist laut "Kurier" ein 38-jähriger Bosnier S., der Mitarbeiter jenes Detektivs ist. Unter den Beschuldigten ist auch Anwalt M., er soll für den Lockvogel eine falsche lettische Reisepass-Kopie besorgt haben. H. und drei weitere Verdächtige sollen den Lockvogel rekrutiert und eingeschult haben.

Wurde Strache erpresst?

Der Bosnier und zwei weitere Komplizen sollen laut "Kurier" die Villa auf Ibiza organisiert und entsprechend präpariert haben. Der 52-jährige Bosnier K., der auch wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung gesucht wird, dürfte zwei Monate nach der Veröffentlichung des Videos versucht haben, Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache unter Druck zu setzen. Er habe angedroht, weitere Ausschnitte aus dem Video zu veröffentlichen. Um das nicht zu tun, soll er von Strache Geld gefordert haben.

Die beiden Bosnier haben offenbar an anderer Stelle kassiert. Ein Medienmann soll 60.000 Euro für großteils falsche Informationen bezahlt haben. Diese Falschinfos veröffentlichte er in einem Blog, berichtet der "Kurier". Darunter befand sich das Foto einer Drogenplantage aus Deutschland, die der Journalist fälschlicherweise Detektiv H. zugerechnet hatte.