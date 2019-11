Im Umfeld des Ibiza-Drahtziehers Julian H. haben heute in Wien und Salzburg mehrere Razzien stattgefunden. Der Detektiv war an der Herstellung des Videos federführend beteiligt.

Erneut Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre © APA/HARALD SCHNEIDER

In der Causa Ibiza sind am Dienstag neuerlich Hausdurchsuchungen an mehreren Standorten in Österreich durchgeführt worden. Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte auf Anfrage der Kleinen Zeitung einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung "Österreich". Nähere Details wollte die Sprecherin mit Verweis darauf, dass es sich um eine Verschlusssache handelt, nicht bekannt geben.

Laut der Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, ist es in der Ibiza-Affäre am Dienstag auch zu "mehreren Festnahmen" gekommen. Die Sprecherin bestätigte entsprechende Medienberichte. Derzeit laufen offenbar Einvernahmen der Betroffenen im Bundeskriminalamt. Details zu den Festgenommenen nannte die Staatsanwaltschaft nicht.

Bei dem Detektiv handelt es sich um den auch im Ibiza-Video aufgetauchten Lockvogel Julian H. Er soll an der Herstellung des Videos gemeinsam mit dem Wiener Anwalt Ramin M. federführend beteiligt gewesen sein. In dem Video mimte er den Begleiter der vermeintlichen russischen Oligarchennichte.Ins Visier der Ermittler soll Hs. frühere Freundin sowie ein Unternehmer aus der Donaustadt geraten sind.

Anwalt M. hatte bald nach dem Auftauchen des Videos, es habe sich um ein "zivilgesellschaftliches Projekt" gehandelt. Der 38-jährige Österreicher ist seit Jahren in der Sicherheitsbranche tätig und pendelte zuletzt zwischen Wien und München, wo er eine Detektei betrieb.