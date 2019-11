Die Veröffentlichung von Chatverläufen aus dem Handy von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache scheint die Partei zu lähmen. SPÖ will in Casinos-Affäre jedenfalls U-Ausschuss. Rechnungshof macht Druck für mehr Kontrollrechte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

FPÖ verschiebt Neustart-Klausur © APA/HERBERT NEUBAUER

Eigentlich sollte bei den Freiheitlichen am 18. und 19. Dezember der Startschss zur geplanten Erneuerung der FPÖ fallen. Wie der "Kurier" berichtet, läuft in Folge der jüngsten Postenschacher-Enthüllungen in der Casinos-Affäre nun alles auf eine Verschiebung hinaus. Nächster Termin könnte der 8. Jänner sein. Laut "Kurier" befürchtet man, dass im "Drama um Straches Handy" weitere interne Informationen ans Licht kommen. Parteichef Norbert Hofer bestätigte die Verschiebung gegenüber der APA. Sie erfolge aber rein aus Zeitgründen. Den Bericht, wonach dahinter auch Sorge vor weiteren Enthüllungen stehen soll, wies Hofer zurück.

Zurückhaltend zeigt sich die FPÖ auch in der Frage eines U-Ausschusses zu den Postenbesetzungen. Klubobmann Herbert Kickl forderte, eine mögliche parlamentarische Untersuchung solle sich mit den Postenbesetzungen in staatsnahen Unternehmen der vergangenen zehn Jahre beschäftigen.

Die SPÖ will die Casinos-Affäre jedenfalls einem Untersuchungsausschuss unterziehen. In welcher Form das passieren wird, ließ Finanzsprecher Jan Krainer Dienstagfrüh im APA-Gespräch unter Verweis auf anstehende Unterredungen mit den anderen Fraktionen offen. Am sinnvollsten erschiene ihm aber, die Casinos im Rahmen eines Ibiza-Ausschusses abzuhandeln.

"Historiker-Kommission"

Sichtlich weniger abgewinnen kann er den Überlegungen von ÖVP, FPÖ und Grünen, Postenbesetzungen im öffentlichen Sektor über einen längeren Zeitraum anzusehen und damit auch rote Regierungszeiten abzudecken. Er fürchte sich davor nicht, halte den ÖVP-Vorschlag einer "Historikerkommission" aber nur für eine Ablenkung von Amtsmissbrauch und Untreue. Kritisch beäugt Krainer auch das Verhalten der Grünen. Es sei offensichtlich, dass diese im Paarlauf mit der ÖVP unterwegs seien.

Unterdessen macht der Rechungshof Druck, die Prüfrechte des Rechnungshofs bei öffentlichen Unternehmen auszuweiten. In einem Brief an alle Parlamentsparteien appelliert Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker, Kontrolle schon ab 25 Prozent Staatsanteil zu ermöglichen. NEOS und Grüne unterstützen das - die ÖVP will das Thema in den Koalitionsverhandlungen besprechen.

Aktuell darf der Rechnungshof Unternehmen nur dann prüfen, wenn die öffentliche Hand zumindest 50 Prozent der Anteile besitzt, oder wenn der Staat die Firma "tatsächlich beherrscht".

Flughafen Wien

Letzteres ist aus Sicht des Rechnungshofs aber nicht ausreichend. Im Vorjahr hat der Verfassungsgerichtshof dem Rechnungshof nämlich untersagt, den Flughafen Wien zu prüfen, obwohl die Länder Wien und Niederösterreich gemeinsam 40 Prozent an dem Unternehmen halten.

"Faktum ist, dass die derzeitige Rechtslage äußerst unklar ist, weiterhin Zweifel über die 'faktische Beherrschung' ermöglicht und zu aufwendigen Verfahren über das Vorliegen der Prüfkompetenz des Rechnungshofes führt", kritisiert Kraker in ihrem Schreiben an die Klubobleute. Sie plädiert daher dafür, die Grenze auf 25 Prozent Staatsanteil zu senken und die Zuständigkeit des Rechnungshofs somit "zweifelsfrei festzulegen".