So zügig und gründlich entfaltete Türkis-Blau seine Macht in Unternehmen und Beteiligungen des Staates.

Norbert Hofer (FPÖ) färbte die ÖBB um © APA/HERBERT NEUBAUER

Mit dem neuen Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann hat die ÖVP nicht gerade Freude. OeNB-Präsident Harald Mahrer musste ihn bald einmal zurechtweisen. Casinos-Austria-Vorstand Peter Sidlo weilt in einem längeren Urlaub, seine Rückkehr ist ungewiss und Ex-ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger hat einen erhöhten Erklärungsbedarf, warum. Dabei waren ÖVP und FPÖ Schulter an Schulter, als Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache zügig türkis-blaue Macht entfalteten und – wie alle Regierungen vorher – in Staatsbetrieben Posten umfärbten.