© APA/MICHAEL BUCHNER (MICHAEL BUCHNER)

Offiziell will sich noch kaum eine Partei festlegen – hinter den Kulissen steht aber praktisch schon fest, dass es auch in der gerade begonnenen Legislaturperiode wieder zumindest einen Untersuchungsausschuss geben soll. Wie ein Rundruf der Kleinen Zeitung bei mehreren Abgeordneten am Wochenende zeigt, wird in den Klubs bereits eifrig überlegt, was genau man untersuchen könnte.