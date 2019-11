Verrat von Staatsgeheimnissen?Innenministerium zeigte oe24.at-Chef Richard Schmitt an

Facebook

Das Innenministerium hat oe24.at-Chefredakteur Richard Schmitt angezeigt, weil das Medium ausführlich über den Visitierungsbericht des Berner Clubs zum BVT berichtet hat. Das Innenministerium bestätigt einen Bericht des "Standard", dass es eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Wien geschickt hat.

Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte, dass die Sachverhaltsdarstellung eingegangen ist, inhaltlich könne man aber nichts dazu sagen, so eine Sprecherin, sie werde nun geprüft. Möglich wäre laut "Standard", dass oe24.at bzw.Schmitt als Autor des "Verrats von Staatsgeheimnissen" verdächtigt wird - mit der Argumentation, er habe nicht nur journalistisch über Inhalte berichtet, sondern diese ungeschwärzt online gestellt. "Das geht einfach zu weit. Immerhin wurden hier grobe Sicherheitsmängel aufgedeckt, die uns alle interessieren sollten", twitterte Schmitt in Reaktion auf den Artikel.

Verrat von Staatsgeheimnissen

Was Schmitt übersieht: In der Sachverhaltsdarstellung geht es eben nicht um die Berichterstattung bzw. d um den damit verbundene Schutz der Quelle im Wege des "Redaktionsgeheimnisses", sondern um die verbotene Veröffentlichung eines geheimen Dokuments im Original-Wortlaut, und um den damit verbundenen strafrechtlich relevanten Tatbestand des Verrates von Staatsgeheimnissen.

Verrat von Staatgeheimnissen Der 16. Abschnitt des Strafgesetzbuches beschreibt den Tatbestand des "Landesverrates", und der bezieht si:ch nicht nur auf Beamte und deren Amtsverschwiegenheit Verrat von Staatsgeheimnissen gemäß § 252: (1) Wer einer fremden Macht oder einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung ein Staatsgeheimnis bekannt oder zugänglich macht,ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. (2) Wer der Öffentlichkeit ein Staatsgeheimnis bekannt oder zugänglich macht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. § 254 befasst sich mit der "Ausspähung von Staatsgeheimnissen": (1) Wer ein Staatsgeheimnis mit dem Vorsatz zurückhält oder sich verschafft, es einer fremden Macht, einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung oder der Öffentlichkeit bekannt oder zugänglich zu machen und dadurchdie Gefahr eines schweren Nachteils für die Lan-desverteidigung der Republik Österreich oderfür die Beziehungen der Republik Österreich zueiner fremden Macht oder einer über- oder zwi-schenstaatlichen Einrichtung herbeizuführen, istmit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zufünf Jahren zu bestrafen. Was ein Staatsgeheimnis ist, definiert § 255: Staatsgeheimnisse im Sinn dieses Abschnitts sind Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnisse, insbesondere Schriften, Zeichnungen, Modelle und Formeln, und Nachrichten darüber, die nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind und vor einer fremden Macht oder einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung geheimgehalten werden müssen, um die Gefahr eines schweren Nachteils für die Landesverteidigung der Republik Österreich oder für die Beziehungen der Republik Österreich zu einer fremden Macht oder einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung hintanzuhalten.

Wie am Dienstag bekannt wurde, überprüften internationale Geheimdienst-Profis vom britischen Inlandsgeheimdienst MI5 und vom deutschen Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) die Sicherheitsvorkehrungen des österreichischen Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) und stellten gravierende Mängel fest. Das vom "Berner Club", einer Verbindung aller wichtigen Nachrichtendienste Europas, in Auftrag gegebene "Security assessment of BVT" vom Anfang des Jahres stellte gleich mehrere Sicherheitsrisiken fest. oe24.at hatte direkt auf diesen Bericht verlinkt und diesen Link erst nach mehreren Stunden auf Intervention des Innenministeriums hin entfernt.

Innenminister Wolfgang Peschorn hat am Freitag einen Prüfer ins Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) geschickt, der herausfinden soll, "welche Ursachen für das Öffentlichwerden des Visitierungsberichts des Berner Clubs zum BVT verantwortlich waren", betonte aber, es gehe dabei um eine Gesamtprüfung des Verfassungsschutzes.