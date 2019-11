Casinos-Affäre"Faktum ist, der Herr Sidlo war der Kandidat der Novomatic“

Facebook

Elisabeth Köstinger © APA/ROLAND SCHLAGER

Am Dienstag tagt der Nationalrat zur Casinos-Affäre: SPÖ, Neos und die Grünen wollen mit dieser beantragten Sondersitzung klares Licht in die nebulöse Besetzung des Ex-FPÖler Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos Austria (CASAG) bringen. Der Vorwurf von Bestechung und Untreue steht im Raum. Erwartet wird eine Dringliche Anfrage der genannten Parteien an den Finanzminister Eduard Müller in der Causa.