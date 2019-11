Schwierige Situation Doskozil informiert im Landtag über seine Gesundheit

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) nahm erstmals nach seiner Stimmbandoperation wieder an der Landtagssitzung teil. Um Gerüchten vorzubeugen, werde er vor der Budgetrede am Nachmittag über seine gesundheitliche Situation sprechen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hans Peter Doskozil (SPÖ) © APA/ROBERT JAEGER

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Donnerstag nach seiner Stimmband-Operation erstmals wieder an der Landtagssitzung teilgenommen. In der Fragestunde am Beginn der Sitzung wurde Doskozil zum Thema Krankenhaus Oberwart befragt. Dabei kündigte der Landeshauptmann an, dass er vor der Budgetrede zu seinem Gesundheitszustand Stellung nehmen werde.

Der ORF-Burgenland veröffentlichte ein Audio mit Doskozils Ankündigung.

"Wie sie hören, ist meine Stimme noch mehr oder weniger angeschlagen. Ich habe die ersten 14 Tage nach der Operation keine Stimme gehabt. Und ich werde heute - auch um allen Gerüchten vorzubeugen - vor der Budgetrede meine gesundheitliche Situation offenlegen", sagte Doskozil. Ihm sei Transparenz in dieser Frage "sehr wichtig, weil die Funktion des Landeshauptmannes eine sehr wichtige ist".

Links zum Thema Doskozil meldet sich nach OP zurück

Der Landeshauptmann hatte sich im Oktober zum zweiten Mal einer Operation an den Stimmbändern unterzogen. Vor wenigen Tagen hatte er sich in einem Facebook-Posting zurück gemeldet und am 11. November, dem burgenländischen Landesfeiertag, erstmals wieder Termine wahrgenommen.