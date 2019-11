Kleine Zeitung +

Erdogan besucht Trump Werden sie zu Totengräbern der Nato?

Der eine schimpft über die Nato, der andere kauft bei Russland Waffen und marschiert ohne Absprache in Syrien ein: Wenn Erdogan heute in Washington mit Trump zusammentrifft, werden sie sich in einem Punkt einig sein: Bündnisse, und selbst die Nato, sind nicht ihr Ding.