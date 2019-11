Facebook

Nationalrat berät Klimaplan © APA/HANS PUNZ

Die zweite Sitzung des Nationalrats in der Gesetzgebungsperiode bringt den ersten Beschluss. Mit den Stimmen von ÖVP, Grünen und NEOS werden am Mittwoch Mautausnahmen auf Autobahnabschnitten in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich vereinbart. Damit soll der Umwegverkehr der Vignetten-Ausweicher gebremst werden.

Nach dem "Ja" im Budgetausschuss des Nationalrates für die Vignettenbefreiung für fünf Autobahnstrecken durch die Stimmen von ÖVP, Grünen und NEOS übt Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer Kritik am "Nein" seiner Bundespartei. "Ich habe in Wien mitgeteilt, dass ich das so nicht mittragen kann", sagte Dornauer der "Tiroler Tageszeitung" (Mittwochausgabe).

Die Novelle zum Mautgesetz, die am Mittwoch vom Nationalrat fixiert werden soll, sieht Ausnahmen von der Vignettenpflicht für fünf grenznahe Autobahnabschnitte in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich vor. Damit soll der Ausweichverkehr vorwiegend deutscher Autofahrer über niederrangige Straßen beendet werden. Betroffen ist unter anderem die Westautobahn (A1) zwischen dem Walserberg und der Anschlussstelle Salzburg Nord sowie die Inntalautobahn (A12) zwischen der Grenze und der Anschlussstelle Kufstein-Süd. Der ÖVP-Entwurf erlaubt zudem unter gewissen Umständen, etwa wenn die Sicherheit beeinträchtigt wird, weitere Ausnahmen von der Mautpflicht.

Zweiter größerer Tagesordnungspunkt ist der umstrittene Klimaplan der Regierung, zu dem Umweltministerin Maria Patek eine Erklärung abgibt. Daran schließt eine Debatte an, in deren Rahmen die Grünen per Antrag eine Überarbeitung der Strategie einfordern. Ansonsten gibt es ein "Aktuelle Stunde" zum Thema Europa sowie diverse erste Aussprachen ("Lesungen") zu diversen Gesetzesanträgen vom Kopftuchverbot an Schulen bis 14 (FPÖ) bis zu einer Aufhebung des Amtsgeheimnisses (NEOS).