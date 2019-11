Kogler in der ZiB 2"Waren uns einig, zur Sache zu kommen"

Facebook

Werner Kogler © APA/HERBERT PFARRHOFER

Die ÖVP geht am Dienstag in Regierungsverhandlungen mit den Grünen: Eine einfache Sache wird das nicht.

Ein Vier-Augen-Gespräch zwischen ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler markiert am Dienstag den Start der Verhandlungen über eine neue österreichische Bundesregierung. Von Mitte Oktober bis Freitag war sondiert worden, ab jetzt sollen "echte" Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen stattfinden. Auch die Verhandlungsteams sollen im Lauf des Dienstags bekanntgegeben werden.

Acht Sondierungsgespräche hat es mit der ÖVP gegeben. Was habe Kogler dabei am meisten überrascht, wollte Armin Wolf in der ZiB 2 am Montagabend wissen. Koglers Antwort: "Wir waren uns relativ rasch einig, zur Sache zu kommen." Es sei auch ein Beitrag, Gräben im Land zuzuschütten, Spaltungen zu überwinden.

Koglers Anliegen bei den Koalitionsverhandlungen: "Wirtschaft, Umwelt unter sozialer Absicherung unter einen Hut zu bringen."