Grünen-Chef Werner Kogler und Alma Zadic vor Beginn des erweitertem Bundesvorstands der Grünen am Sonntag © APA/HERBERT PFARRHOFER

Nach Abschluss der Sondierungsgespräche beraten die Grünen derzeit über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP. Entschieden wird dies im erweiterten Bundesvorstand, dem zweithöchsten Gremium der Partei, das seit Mittag in der Wiener Urania tagt. Festlegungen gab es davor keine.

"Alles im grünen Bereich, vielen Dank", sagte Parteichef Werner Kogler bei seinem Eintreffen vor Journalisten und bedankte sich "für das anhaltende Interesse". Wie üblich trug er eine Sonnenbrille mit grünem Rahmen auf der Stirn, begleitet war er von seinem Sondierungsteam. Am Nachmittag werde man in einer Pressekonferenz bekanntgeben, wie die Analyse der Sondierungen verlaufen sei, was man dem EBV empfohlen und wie dieser entschieden habe.

Ob man für oder gegen Koalitionsgespräche mit der Volkspartei sei, ließ sich weder Kogler noch sonst einer bzw. eine der Ankommenden entlocken. Auch Vize-Klubchefin Sigrid Maurer sagte bloß, man wolle sich anhören, was die Sondierer zu berichten hätten, und dann entscheiden. Anwesend waren dazu 27 stimmberechtigte Mitglieder.

Die Rede war jedenfalls von "großer Einigkeit", wie etwa der Oberösterreicher Stefan Kainender betonte, bzw. von einem "guten Zwischenergebnis", wie die Vorarlbergerin Nina Tomaselli zum Vertrauensbildung während der Sondierungen meinte. Vom großen Vertrauen in Kogler sprach auch der Wiener Abgeordnete Lukas Hammer.

Mit den Grünen hatte Sebastian Kurz bis vor Kurzem noch wenig am Hut. Grob skizziert galten die Grünen als „linkes G’sindel“, das, wie in der unter Michael Spindelegger verfassten „Rot-grünen Fibel“ nachzulesen ist, „in Innenstadt-Cafés bei Latte macchiato (vorzugsweise mit Bio-Sojamilch) über grüne Radwege, soziale Hängematten und das Recht auf Faulheit“ sinnieren. Als Kurz 2017 die Wahl gewann, flogen die Grünen aus dem Nationalrat – und damit von der Bildfläche. Auch die engsten Vertrauten des ÖVP-Chefs kultivierten gern das Zerrbild der grünen Bobo-Träumer. Bei den Grünen war es nicht anders: In den letzten Jahren hatte man sich in den sozialen Medien und anderswo an Kurz abgearbeitet, der fast zum noch größeren Feindbild aufgestiegen ist, als es Heinz-Christian Strache je war.

Für die Grünen stellen die Koalitionsgespräche eine größere Herausforderung dar als für die ÖVP. Kogler hat zwar ein kleines, schlagkräftiges Team um sich geschart– mit, dem Finanzexperten, der bei der irischen Zentralbank und zuletzt bei der FMA gearbeitet hat, den Polit-Profisund, Ex-Global-2000-ChefinStimmen die Gerüchte, so hat die ÖVP über den Sommer Verhandlungs- und Kompromisspapiere zu jeder einzelnen Detailfrage ausarbeiten lassen. Die Grünen fangen aber bei null an – logistisch und personell. Neben den Sondierungen ist Grünen-Chef Kogler mit dem Aufbau eines Parlamentsklubs beschäftigt, die Klubräume hat man noch gar nicht bezogen.