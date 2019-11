Facebook

© APA/HELMUT FOHRINGER

Mit den Grünen hatte Sebastian Kurz bis vor Kurzem noch wenig am Hut. Grob skizziert galten die Grünen als „linkes G’sindel“, das, wie in der unter Michael Spindelegger verfassten „Rot-grünen Fibel“ nachzulesen ist, „in Innenstadt-Cafés bei Latte macchiato (vorzugsweise mit Bio-Sojamilch) über grüne Radwege, soziale Hängematten und das Recht auf Faulheit“ sinnieren. Als Kurz 2017 die Wahl gewann, flogen die Grünen aus dem Nationalrat – und damit von der Bildfläche. Auch die engsten Vertrauten des ÖVP-Chefs kultivierten gern das Zerrbild der grünen Bobo-Träumer. Bei den Grünen war es nicht anders: In den letzten Jahren hatte man sich in den sozialen Medien und anderswo an Kurz abgearbeitet, der fast zum noch größeren Feindbild aufgestiegen ist, als es Heinz-Christian Strache je war.



Länger ins Gespräch kamen Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler erstmals bei der Weinkost der Kleinen Zeitung im Juni am Pogusch. Dass man dort die Handynummer ausgetauscht hat, ist eine Mär. Nach der Wahl musste man bei null anfangen. „Die einzigen Grünen, die einen Draht zu Kurz hatten, waren Lothar Lockl und Stefan Wallner“, erzählt ein Insider. Beide hatten der Politik den Rücken gekehrt und waren in die Wirtschaft gewechselt. Wallner dockte bei Erste-Bank-Chef Andreas Treichl an, Lockl berät den Bundespräsidenten.



Die Sondierungsrunden im Winterpalais dienten in erster Linie dem gegenseitigen Kennenlernen, und da tat sich Unerwartetes. „Es ist wie im richtigen Leben“, erklärte die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein im Interview mit der Kleinen Zeitung. „Wenn man Menschen begegnet, verändern sich die Bilder im Kopf.“ Das war nicht alles. Um die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen, versuchte man, den Gründen für das Scheitern der Koalitionsverhandlungen im Jahr 2003 nachzuspüren. „Es ist wie beim Hausbau“, umschreibt einer der Involvierten den Prozess. „Um was Stabiles aufzusetzen, bedarf es eines stabilen Fundaments.“ Dass wenig über die Vorgänge hinter verschlossenen Türen nach außen gedrungen ist, beweist, dass eine Vertrauensbasis geschaffen wurde – und die Grünen Gefallen an der einst so verteufelten Message Control gefunden haben. Ob bereits über die Ressorts, wie kolportiert, gesprochen wurde? Mag sein, nur sind das die kleinsten Hürden – angesichts der gewaltigen inhaltlichen Kluft.



Heute um zwölf Uhr tritt der Erweiterte Bundesvorstand der Grünen zusammen, um über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu beraten. Gestern machte das Gerücht die Runde, Kogler strebe einen einstimmigen Beschluss im 29-köpfigen Gremium an, was angesichts der basisdemokratischen Struktur der Grünen einer Sensation gleichkäme. Um 16 Uhr tritt Kogler im Presseklub Condordia vor die Öffentlichkeit. Am Montag zieht die ÖVP nach. Kurz holt sich die Zustimmung der Länder und Bünde telefonisch.

Für die Grünen stellen die Koalitionsgespräche eine größere Herausforderung dar als für die ÖVP. Kogler hat zwar ein kleines, schlagkräftiges Team um sich geschart– mit Dieter Brosz, Thimo Fiesel, dem Finanzexperten Josef Meichenitsch, der bei der irischen Zentralbank und zuletzt bei der FMA gearbeitet hat, den Polit-Profis Rudi Anschober und Astrid Rössler, Ex-Global-2000-Chefin Eleonore Gewessler, Birgit Hebein. Stimmen die Gerüchte, so hat die ÖVP über den Sommer Verhandlungs- und Kompromisspapiere zu jeder einzelnen Detailfrage ausarbeiten lassen. Die Grünen fangen aber bei null an – logistisch und personell. Neben den Sondierungen ist Grünen-Chef Kogler mit dem Aufbau eines Parlamentsklubs beschäftigt, die Klubräume hat man noch gar nicht bezogen.