Am heutigen Sonntag sollen die Spanier schon wieder ihr nationales Parlament wählen - zum vierten Mal in nicht einmal vier Jahren. Es droht erneut ein politisches Patt.

Vierte Wahl in vier Jahren

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wahlplakat des sozialistischen Regierungschefs Pedro Sánchez in Pamplona © AP

Die Geduld der Spanier wird auf eine harte Probe gestellt. Heute müssen sie zum vierten Mal in vier Jahren über ein neues nationales Parlament und eine neue Regierung entscheiden. Ein Wahl-Irrsinn, der zunehmend an „italienische Verhältnisse“ erinnert.

Und das alles, weil es im spanischen Abgeordnetenhaus seit Ende 2015 keine stabilen Mehrheiten mehr gibt und die Parteien nicht in der Lage sind, Koalitionen zu schließen. Ein politischer Stillstand, der das Land lähmt. Und der eine Lösung des brodelnden Katalonienkonflikts zusätzlich erschwert.