Die Grünen werden am Sonntag über die Aufnahme von Regierungsverhandlungen entscheiden. Kurz will die Beratungen der Grünen nicht präjudizieren und wird sich erst am Montag zu Wort melden.

Kurz und Kogler © APA/HELMUT FOHRINGER

Alles andere wäre eine handfeste Sensation: Nach der allerletzten Sondierungsrunde – heute tagsüber – im Winterpalais wollen die Grünen am Sonntag und die ÖVP am Montag die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen beschließen – nichts deutet auf einen Abbruch der Gespräche hin. Bisher wurde ja, so die Sprachregelung, nur sondiert – unter vier Augen bzw. in Zwölferrunde. Koalitionsverhandlungen finden in ungleich größerer Runde statt, Türkis-Blau wurde etwa in 20 Untergruppen (mit je drei Experten) ausgehandelt. Ob Österreich in den nächsten Jahren von Türkis-Grün regiert wird, ist völlig offen.