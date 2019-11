Facebook

Ludovic Orban © AP

Bis zum Schluss musste Ludovic Orban um den Karrieresprung bangen. Doch am Ende bestätigte mit 240 Stimmen eine knappe Mehrheit in Rumäniens Parlament am Montag dem 56-jährigen Chef der nationalliberalen PNL sein neues Minderheitskabinett.