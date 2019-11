Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine "goldene Brücke" für die Regierungsverhandlungen: so kann man den Klimaplan der Regierung Bierlein lesen. © APA/BARBARA GINDL

Es waren sehr intensive Verhandlungen, die Nachhaltigkeits-, Infrastruktur- und Finanzministerium in den vergangenen Wochen miteinander geführt haben. Darüber, was man in den Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) schreiben soll, den Österreich Ende des Jahres an die EU-Kommission nach Brüssel melden muss.