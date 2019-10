Sondierung bis 8. November Kurz: "Natürlich will ich vor Steiermark-Wahl entscheiden"

ÖVP-Chef Sebastian Kurz will die Sondierungsgespräche mit den Grünen am 8. November abschließen. "In den Tagen danach" will die ÖVP dann auch entscheiden, mit wem sie in Koalitionsverhandlungen eintritt.