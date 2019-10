Die dritte Nationalratspräsidentin, Anneliese Kitzmüller, stellte in der letzten Sitzung des alten Nationalrats fest, ein Entschließungsantrag Peter Pilz' für ein Verbot und Auflösung von Vereinen der "Identitären" hätte keine Mehrheit. Tatsächlich hatte er die nötige Mehrheit aber sehr wohl.

© APA/HERBERT P. OCZERET

In einer der letzten Sitzungen des alten Nationalrats vor der Wahl ist eine Abstimmungspanne passiert: Wie "Addendum" berichtet, hat die damalige Dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller, die am Abend des 25. September die Sitzung führte, festgestellt, ein Entschließungsantrag Peter Pilz' für ein Verbot und Auflösung von Vereinen der "Identitären" hätte in der Abstimmung keine Mehrheit erzielt und sei somit gescheitert. Tatsächlich hatte er die nötige Mehrheit aber sehr wohl.