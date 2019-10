Obwohl FPÖ, SPÖ und Neos die Gespräche bereits abgeschlossen haben, will ÖVP-Chef Kurz noch nicht von Regierungsverhandlungen sprechen. Wir übertragen ab 10.30 Uhr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/GEORG HOCHMUTH

Nachdem sich in den vergangenen Wochen die FPÖ, die SPÖ und gestern schließlich auch noch die Neos aus den Sondierungsgesprächen mit der ÖVP verabschiedet haben, liegt der Fokus von Sebastian Kurz und seiner Delegation nun ganz auf den Grünen unter Werner Kogler.

Von "Regierungsverhandlungen" will Kurz aber weiter nicht sprechen, obwohl die Grünen mittlerweile einziger Sondierungspartner sind. Man müsse die Frage klären, ob es sinnvoll sei, mit einer Partei in Regierungsverhandlungen zu treten, wo es doch viele inhaltliche Unterschiede gebe. Um das auszuloten, werde es noch Wochen brauchen, meinte Kurz, auch wenn er versicherte, aufs Tempo drücken zu wollen.

Gleich in zwei Gesprächsrunden treffen die Fünferteams der beiden Parteien heute, Freitag, am Vormittag und am Nachmittag wieder im Winterpalais des Prinzen Eugen aufeinander - die erste beginnt um 11 Uhr, wir übertragen live ab 10.30 die Eingangsstatements: