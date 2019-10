Facebook

Putin empfing Erdogan in Sotschi © AP

"Seien Sie kein Depp“, schrieb Donald Trump vor ein paar Tagen in einem etwas exzentrischen Brief an den türkischen Präsidenten. Der Versuch, Erdogan von einer Militäroffensive gegen die Kurden abzuhalten, ließ sich mit dem Appell nicht aufhalten. Immerhin hatte Trump selbst mit dem Abzug der US-Truppen aus Nordsyrien und dem Verrat an seinen kurdischen Verbündeten den Raum freigemacht und diese Offensive ermöglicht.