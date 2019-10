Kommen jetzt Neuwahlen?Johnson legt Brexit-Gesetze nach Schlappe im Parlament auf Eis

Facebook

Der britische Premierminister Boris Johnson hat angekündigt, die Gesetzentwürfe zum Austritt aus der EU im Parlament auf Eis zu legen. Er wolle mit den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union über ihre Intentionen sprechen, sagte Johnson am Dienstag.

Johnson sagte nach der Abstimmungsniederlage im Parlament, die EU müsse "nun entscheiden, wie sie auf die Bitte des Parlaments nach einer Fristverlängerung antwortet". Er werde mit den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten sprechen. "Bis sie eine Entscheidung getroffen haben, werden wir diese Gesetzgebung aussetzen." Er sei weiter gegen eine Verlängerung der Frist über den 31. Oktober hinaus.

Zuvor hatten die Abgeordneten gegen den Zeitplan der Regierung für das weitere Gesetzgebungsverfahren gestimmt. 322 stimmten dagegen, 308 dafür. Damit sind die Chancen auf einen geregelten Ausstieg Großbritanniens aus der EU bis zum 31. Oktober stark gesunken. Der Premier hatte für den Fall einer Ablehnung seines Zeitplans mit Neuwahlen gedroht.

Johnson kündigte daraufhin an, den Gesetzgebungsprozess zum Brexit anzuhalten. Er werde in der Zwischenzeit mit den Regierungschef von EU-Mitgliedsstaaten Gespräche führen, es liege nun an der EU, „sich zu entscheiden“.

Zuvor stimmte das britische Parlament dem Rahmengesetz zu Johnsons Brexit-Deal zu. 329 Abgeordnete stimmten dafür, 299 dagegen. Damit wurde prinzipiell der Weg für die nächsten Schritte frei gemacht – das könnte aber auch heißen, dass Abänderungsanträge zur Abstimmung gelangen, die weitreichende Auswirkungen haben könnten. Dies ist noch kein endgültiges Urteil über den Deal, da das Gesetz bei einem Ja erst noch in die Ausschuss-Phase geht und dann immer noch viel passieren kann. Allerdings galt die Abstimmung als Stimmungstest.

In Kürze wird auch die zweite Abstimmung erwartet, die den von Johnson vorgegebenen beschleunigten Zeitplan für den Brexit absegnen soll. Damit soll es möglich sein, den Ausstieg aus der EU noch vor dem 31. Oktober zu vollziehen.

Im Falle einer Ablehnung seines straffen Brexit-Zeitplans hat der britische Premierminister Boris Johnson den Abgeordneten im Unterhaus mit einer kompletten Rücknahme seines Brexit-Gesetzes gedroht. Er werde auch Neuwahlen verlangen, sollten die Parlamentarier es ablehnen, dem von ihm vorgesehenen Abstimmungsmarathon in dieser Woche zuzustimmen, sagte Johnson am Dienstag im Parlament in London.

Am Abend findet im Unterhaus eine Abstimmung über eine Vorlage der Regierung statt, derzufolge sich die Abgeordneten dazu verpflichten sollen, den Brexit-Gesetzgebungsprozess bis Donnerstagabend abzuschließen. Eine Ablehnung des Zeitplans würde "den Pfad für einen No-Deal-Brexit in neun Tagen öffnen", sagte Johnson. Er steuerte am Dienstagabend auf eine hauchdünne und möglicherweise wegweisende Parlamentsentscheidung zum Brexit zu. Die Abgeordneten des Unterhauses werden nach der zweiten Lesung des Brexit-Deals nicht nur ein Meinungsbild zu dem Gesetzespaket abgeben, sondern auch über den von Johnson vorgeschlagenen Zeitplan abstimmen.

Der Premier sagte weiter, eine Abstimmungsniederlage würde die Macht über den weiteren Verlauf an die EU weitergeben. Der beste Weg, einen No-Deal-Brexit zu vermeiden, sei es, einem Deal zuzustimmen.

Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, sagte, seine Partei werde Johnsons Brexit-Deal oder den Zeitplan der Regierung nicht unterstützen. Aus Parteikreisen hieß es weiters, Neuwahlen würde Labour nur dann unterstützen, wenn es von der EU eine ausreichend lange Verlängerung der Brexit-Frist gebe udn ein No-Deal-Brexit ausgeschlossen ist.

Während der Premier bessere Chancen hat, die Abstimmung zum Meinungsbild zu gewinnen, könnte ihm die Mehrheit für den Zeitplan fehlen. Unter anderem überlegen nach britischen Medienberichten die zehn Abgeordneten der DUP, gegen den straffen Zeitplan Johnsons zu stimmen, der das 110 Seiten starke Gesetz mit zahlreichen Querverweisen auf weitere Bestimmungen in nur drei Tagen durchboxen will.

Kritik war daran zuvor auch von Labour und der schottischen SNP gekommen. Nach BBC-Informationen überlegen auch Rebellen aus Johnsons eigener konservativer Tory-Partei, ihren Regierungschef im Stich zu lassen. Normalerweise gilt für solche Vorhaben eine Mindestdauer von 21 Tagen für den parlamentarischen Prozess. Die Kritiker machen geltend, in drei Tagen seien die Implikationen des Gesetzes nicht zu erfassen.

Die Kritiker machen geltend, in so kurzer Zeit seien die Implikationen des Gesetzes nicht zu erfassen. Der Labour-Experte Keir Starmer bezeichnete das Vorgehen als "skandalös". Auch Pete Wishart von der Schottischen Nationalpartei war erbost: "Wie um Himmels willen sollen wir die Chance haben, das angemessen zu beurteilen?"

Nach Angaben des Brexit-Experten Joe Owen von der Denkfabrik The Institute for Government bekommt das Gesetz zum EU-Austritt weniger Zeit im Unterhaus als ein Gesetz für Wildtiere in britischen Zirkussen: Es habe nur 19 Tiere betroffen, darunter zwei Kamele.

Insgesamt umfasst das Verfahren drei Lesungen in beiden Parlamentskammern. Die Abgeordneten können noch Anträge einbringen, die das Abkommen im Kern verändern würden - zum Beispiel eine dauerhafte Zollunion mit der EU. Denkbar ist auch eine Vorgabe, den Deal den Briten in einem zweiten Referendum vorzulegen.

Erst am Montag hatte Johnson eine Niederlage hinnehmen müssen: Parlamentspräsident John Bercow ließ eine Abstimmung über den neuen Brexit-Deal nicht zu. Er begründete seine Ablehnung damit, dass der Entwurf der Regierung in seinem Inhalt der gleiche wie der vom Samstag sei. Auch die Umstände hätten sich nicht geändert. Das Unterhaus sollte eigentlich am Samstag über den Deal abstimmen. Die Abgeordneten votierten aber dann dafür, die Entscheidung zu verschieben. Damit wollten sie einen Chaos-Brexit ausschließen.